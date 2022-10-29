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Латвийские власти снесли свою часть "Кургана Дружбы"

Тяжелая техника демонтировала латвийскую часть "Кургана Дружбы" на стыке границ Латвии, России и Беларуси.

Памятник воздвигли в 1959 году как символ борьбы русских, белорусских и латвийских партизан в годы Великой Отечественной войны.

На мемориальных плитах на трех языках были выбиты обращения партизан к потомкам с просьбой беречь дружбу между народами.

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