Латвийских фермеров ждет голодный год

"Все началось с кризиса молочной отрасли, который еще не закончился. Затем были очень сильные морозы, когда все замерзло, очень сильные засухи, которые сказались на зерновых", - уточнил он. По мнению Мелниса, все эти факторы приведут к голодному году в сельском хозяйстве. Депутат надеется, что часть финансовой помощи, полученной Латвией от Европы (6,79 млн евро), пойдет на дополнительное финансирование отечественных фермеров.



Также он считает, что государство должно контролировать цены на внутреннем рынке страны.



"Разница между себестоимостью молока в Латвии и Польше очень существенна, к сожалению, фермеры не могут ее контролировать. Если бы в Латвии была такая же цена на молоко, как в Польше, ни один фермер не пришел бы жаловаться на жизнь", - добавил Мелнис.