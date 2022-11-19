Латвийцам жить в квартирах не по карману

В прошлом месяце в нескольких районах Латвии закрепилась тенденция к снижению цен на квартиры. По словам специалистов по недвижимости, многие граждане хотят побыстрее избавиться от квартир с приближением зимы и высоких коммунальных платежей.

В октябре цены на серийные квартиры в Огре снизились на 0,4 %, достигнув цены в 898 евро за квадратный метр;

в Каугури цены на серийные квартиры в октябре снизились на 2 %;

вСаласпилсе снижение в 1 % - 911 евро за квадратный метр;

квартиры в Елгаве подешевели на 2 %, и теперь средняя цена - 748 евро за квадратный метр.

При этом, как сообщают крупные компании по недвижимости, растет спрос на частные дома и землю. Цель все та же - стремление сэкономить по максимуму на отоплении и других платежах.