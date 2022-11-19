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Латвийцам жить в квартирах не по карману

Латвийцам жить в квартирах не по карману

В прошлом месяце в нескольких районах Латвии закрепилась тенденция к снижению цен на квартиры. По словам специалистов по недвижимости, многие граждане хотят побыстрее избавиться от квартир с приближением зимы и высоких коммунальных платежей.

  • В октябре цены на серийные квартиры в Огре снизились на 0,4 %, достигнув цены в 898 евро за квадратный метр;

  • в Каугури цены на серийные квартиры в октябре снизились на 2 %;

  • вСаласпилсе снижение в 1 % - 911 евро за квадратный метр;

  • квартиры в Елгаве подешевели на 2 %, и теперь средняя цена - 748 евро за квадратный метр.

При этом, как сообщают крупные компании по недвижимости, растет спрос на частные дома и землю. Цель все та же - стремление сэкономить по максимуму на отоплении и других платежах.

Напомним, цены на энергоресурсы в стране за год выросли более чем на 40 %. Официальная годовая инфляция в стране, по данным Eurostat, в сентябре составила 22 %.

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