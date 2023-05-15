Латвийцы стремительно беднеют и не могут в срок оплачивать счета

В Латвии 66 % компаний обеспокоены способностью клиентов своевременно расплачиваться по счетам за предоставленные услуги. Это выше среднеевропейского показателя, сообщает компания по обслуживанию кредитов Intrum.



В странах ЕС аналогичные опасения есть у 54 % компаний, свидетельствуют данные опроса. Как отмечает генеральный директор Intrum в Балтии Илва Валейка, с ростом инфляции и процентных ставок клиенты все реже оплачивают счета в установленный срок.



Все труднее становится и договориться с клиентами о взаимовыгодных условиях оплаты - на это указала половина опрошенных в Латвии компаний. 58 % респондентов сообщили, что были вынуждены продлить сроки оплаты счетов, чтобы не поставить под угрозу отношения с клиентами.



45% латвийских компаний признали, что расплачиваются с поставщиками с просрочками, которые сами сочли бы неприемлемыми от клиентов. В 2022 году такой ответ дали 40% компаний.



62% опрошенных компаний заявили, что попросту не могут обеспечить поставщикам своевременную оплату счетов. Одна из причин - долги клиентов.

