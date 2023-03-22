3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Ле Пен предупредила о риске "социального взрыва" во Франции
Лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что правительство Франции создало условия для "социального взрыва" среди граждан.
По ее словам, последствия принятия пенсионной реформы можно было предвидеть за несколько месяцев, но во Франции "будто искали этого".
"Сознательно правительство создает все условия для социального взрыва",- сказала Ле Пен.Она также заявила, что только у президента Эммануэля Макрона были "ключи к политическому кризису, который он создал", но он предпочел "дать пощечину" гражданам Франции.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов