Ле Пен предупредила о риске "социального взрыва" во Франции

Лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что правительство Франции создало условия для "социального взрыва" среди граждан.

По ее словам, последствия принятия пенсионной реформы можно было предвидеть за несколько месяцев, но во Франции "будто искали этого".