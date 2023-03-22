ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Ле Пен предупредила о риске "социального взрыва" во Франции

Ле Пен предупредила о риске "социального взрыва" во Франции

Лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что правительство Франции создало условия для "социального взрыва" среди граждан.

По ее словам, последствия принятия пенсионной реформы можно было предвидеть за несколько месяцев, но во Франции "будто искали этого".

"Сознательно правительство создает все условия для социального взрыва",- сказала Ле Пен.Она также заявила, что только у президента Эммануэля Макрона были "ключи к политическому кризису, который он создал", но он предпочел "дать пощечину" гражданам Франции.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все