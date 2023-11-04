Лех Валенса: В Польше после выборов готовятся теракты

"Запланирован ряд мероприятий, в том числе террористического характера. Проигравшая выборы сторона способна на все, чтобы не отдать власть", - написал Валенса у себя в соцсетях.

Экс-президент Польши заявил, что в ближайшее время направит правоохранителям заявление "о совершении преступления". Он отметил, что надеется, что они "быстро и эффективно поймают этих неудачников".