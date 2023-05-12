Лидер Эстонии подозревает страны НАТО в уклонении от военных обязательств

Премьер Эстонии Кая Каллас обеспокоена тем, что только восемь из 31 стран НАТО достигли порога военных расходов в 2 % от ВВП и заподозрила союзников в избегании обязательств на фоне украинского конфликта.

"Если посмотреть на эти обязательства, то они запланированы на 2027, 2028 годы. У меня такое чувство, что некоторые думают, что все просто пройдет", - добавила премьер в интервью Newsweek.