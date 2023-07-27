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Лидера республиканцев в Сенате США требуют отстранить после "зависания" на сцене

В США хотят отставки Митча Макконнелла из-за того, что он замер на 20 секунд на пресс-конференции в среду и не смог ответить на вопросы из зала.

"Они слишком стары или слишком слабы, чтобы управлять страной. Уходите в отставку", - написал основатель Turning Point USA Чарли Кирк про Макконелла и других политиков, включая Джо Байдена.

"Это наш правящий класс в стране с населением 330 миллионов человек? Какой позор", - добавил соучредитель консервативного издания The Federalist Шон Дэвис.

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