Лидера республиканцев в Сенате США требуют отстранить после "зависания" на сцене

В США хотят отставки Митча Макконнелла из-за того, что он замер на 20 секунд на пресс-конференции в среду и не смог ответить на вопросы из зала.

"Они слишком стары или слишком слабы, чтобы управлять страной. Уходите в отставку", - написал основатель Turning Point USA Чарли Кирк про Макконелла и других политиков, включая Джо Байдена.