Литовец с марихуаной и паспортом без страниц пытался попасть в Беларусь

В автодорожном пункте пропуска Бенякони пограничный наряд задержал гражданина Литвы. Мужчина попытался въехать в Беларусь с паспортом, из которого было вырвано 8 страниц. В дальнейшем выяснилось, что у него были с собой еще и наркотики.

Инцидент произошел 23 июля. Нарушитель пояснил, что знал о вырванных страницах, но понадеялся на удачу, ведь литовские пограничники без проблем пропустили его по недействительному документу.

Также в процессе погранконтроля с помощью служебной собаки у мужчины был выявлен сверток с веществом темно-зеленого цвета, спрятанный в пачке с сигаретами. По результатам экспертизы содержимое свертка оказалось марихуаной.