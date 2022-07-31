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Литовец с марихуаной и паспортом без страниц пытался попасть в Беларусь
В автодорожном пункте пропуска Бенякони пограничный наряд задержал гражданина Литвы. Мужчина попытался въехать в Беларусь с паспортом, из которого было вырвано 8 страниц. В дальнейшем выяснилось, что у него были с собой еще и наркотики.
Инцидент произошел 23 июля. Нарушитель пояснил, что знал о вырванных страницах, но понадеялся на удачу, ведь литовские пограничники без проблем пропустили его по недействительному документу.
Также в процессе погранконтроля с помощью служебной собаки у мужчины был выявлен сверток с веществом темно-зеленого цвета, спрятанный в пачке с сигаретами. По результатам экспертизы содержимое свертка оказалось марихуаной.
За попытку незаконного пересечения границы задержанный привлечен к административной ответственности, а за незаконный оборот и перемещение наркотических средств через государственную границу ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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