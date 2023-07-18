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Литовские пограничники будут спихивать свои зверства на волонтеров?
Как сообщила Служба охраны госграницы Литвы, 11 волонтеров приступили к работе в интересах пограничников. Из них шестеро будут трудиться в Варенском пограничном отряде, двое - в Вильнюсском, на границе с Беларусью, и еще трое будут работать в Пагегяйском пограничном отряде на границе с Россией.
Глава СОГГ Литвы Р. Любаевас лично вручил им удостоверения и специальные жилеты, в которых волонтеры будут патрулировать границу и выполнять другие задачи. Что именно подразумевается под "другими задачами" не уточняется, ведь вытеснение беженцев и их избиение ни под одну законную функцию ведомства не подпадает.
По всей видимости, литовские пограничники решили разыграть несложную схему - когда правозащитники в очередной раз будут обвинять их в жестоком отношении к беженцам, силовики попытаются все спихнуть на коварных волонтеров. Но получится ли?
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