Литовские железные дороги уехали из Китая

Литовские железные дороги (ЛЖД) официально начали процесс закрытия своего представительства в Китае.

В компании отметили, что теперь ЛЖД сосредоточится на работе с Дальним Востоком через Казахстан в обход России.

"Мы ведем переговоры с казахстанскими компаниями о проекте, который мог бы связать Литву с Дальним Востоком и Средней Азией в обход России", - сказал генеральный директор ЛЖД Эгидиюс Лазаускас.