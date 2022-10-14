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Литовские железные дороги уехали из Китая

Литовские железные дороги уехали из Китая

Литовские железные дороги (ЛЖД) официально начали процесс закрытия своего представительства в Китае.

В компании отметили, что теперь ЛЖД сосредоточится на работе с Дальним Востоком через Казахстан в обход России.

"Мы ведем переговоры с казахстанскими компаниями о проекте, который мог бы связать Литву с Дальним Востоком и Средней Азией в обход России", - сказал генеральный директор ЛЖД Эгидиюс Лазаускас.

Напомним, что после того как Литва пошла на сближение с Тайванем, отношения балтийской республики с Китаем практически полностью прекратились. Теперь литовские компании могут рассчитывать только на "крысиные норы" и "смену флагов" в третьих странах, чтобы попасть в КНР.

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