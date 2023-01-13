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Литовский КГБ в ужасе от белорусского безвиза
Пока светкины прихлебатели на все голоса верещат, пугая змагаров опасностями "дороги домой", у прибалтийских чинуш формируются свои комплексы. Глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис пугает соотечественников опасностями белорусского "безвиза".
Яунишкис рассказал: ездить в Беларусь "опасно, потому что существует риск попасть в руки белорусской или российской разведки". И вообще, в Беларуси акулы, гориллы, злые крокодилы и злой разбойник Бармалей. А ещё было уже много случаев, "не один, не два, и не три", когда в Литву "приезжали люди, завербованые белорусскими или российскими спецслужбами". Вот.
На самом деле беспрепятственный въезд литовцев, латышей и поляков в Беларусь для руководства этих стран просто опасен. Он ломает их легенды. Люди могут в Синеокой насмотреться, что в реальности происходит, а потом по приезду домой рассказать правду другим. В итоге страшные сказки, которыми политики пугают электорат, станут смешными и нелепыми, а в итоге и начнет страдать имидж сказочников.
Сарафанное радио - оно самое опасное, его никакой "глушилкой" не перекроешь.
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