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Литовцам станет сложнее купить автомобиль, но не только из-за роста цен
С 1 ноября литовцы не смогут оплатить что-либо наличными стоимостью свыше 5 тысяч евро.
Представители автобизнеса отметили, что это усложнит их работу, так как в ряде случаев перевода денег на счет придется ждать несколько дней.
По их словам, большинство покупателей в некоторых городах Литвы - иностранцы. И теперь им придется ждать несколько дней, чтобы перевод состоялся.
Тем не менее, в некоторых случаях может быть обход правил. Если машина стоит чуть более 5 тысяч евро, то покупатель и продавец могут договориться.
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