Литовцам станет сложнее купить автомобиль, но не только из-за роста цен

С 1 ноября литовцы не смогут оплатить что-либо наличными стоимостью свыше 5 тысяч евро.

Представители автобизнеса отметили, что это усложнит их работу, так как в ряде случаев перевода денег на счет придется ждать несколько дней.

По их словам, большинство покупателей в некоторых городах Литвы - иностранцы. И теперь им придется ждать несколько дней, чтобы перевод состоялся.