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Литва хочет заставить Израиль передать Киеву оружие

Литва хочет заставить Израиль передать Киеву оружие

Израиль должен помочь обеспечить будущее Восточной Европы, предоставив Украине оборонительное оружие, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он поднял этот вопрос во время встреч с израильскими официальными лицами, в том числе со своим коллегой Эли Коэном, посетившим Киев в прошлом месяце.

"Коэн объявил об экономической и гуманитарной поддержке, но вопрос в том, может ли Иерусалим расширить эту поддержку? Мы были бы очень рады", - заявил Ландсбергис в ходе первого визита в Израиль.

Напомним, киевский режим настаивает на том, чтобы Израиль предоставил ему свои системы ПРО и ПВО. В свою очередь Москва предупредила Израиль, что предоставление таких систем ПВО будет красной чертой. Из соображений безопасности Тель-Авив не идет на этот шаг.

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