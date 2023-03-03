Литва хочет заставить Израиль передать Киеву оружие

Израиль должен помочь обеспечить будущее Восточной Европы, предоставив Украине оборонительное оружие, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он поднял этот вопрос во время встреч с израильскими официальными лицами, в том числе со своим коллегой Эли Коэном, посетившим Киев в прошлом месяце.

"Коэн объявил об экономической и гуманитарной поддержке, но вопрос в том, может ли Иерусалим расширить эту поддержку? Мы были бы очень рады", - заявил Ландсбергис в ходе первого визита в Израиль.