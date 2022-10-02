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Лиз Трасс управляет Карлом III?

Лиз Трасс управляет Карлом III?

Трасс попросила Карла III отказаться от посещения 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Стороны в итоге "согласились, что могут быть более подходящие варианты для первого государственного визита короля".

Но такое решение усилит напряженность в отношениях между премьер-министром и новым монархом.

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