Лозунги не меняются, а люди продолжают умирать

Лозунги на акциях протеста не меняются, а люди продолжают умирать.



Каждый год в Латвии без своевременной медицинской помощи умирает 4000 человек. Кроме того, в стране в два раза больше пациентов на душу населения, чем в развитых странах Европы.



Член правления Латвийской ассоциации молодых врачей, невролог Янис Ветра считает, что причина этого - недостаточное финансирование сферы здравоохранения.



"Я ежедневно работаю с больными с острыми заболеваниями, состояние которых настолько ухудшилось, что их увозят в больницу на скорой помощи. И там у этих больных мы видим последствия, которые привели их к такому состоянию. Это запущенные заболевания, несвоевременно проведенные обследования, выписанные лекарства, которые они не смогли себе позволить", - говорит Ветра.



Вчера он принимал участие в акции протеста медиков у Сейма. Лозунги на плакатах за последние годы не меняются, как и ситуация в здравоохранении.