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Лозунги не меняются, а люди продолжают умирать
Лозунги на акциях протеста не меняются, а люди продолжают умирать.
Каждый год в Латвии без своевременной медицинской помощи умирает 4000 человек. Кроме того, в стране в два раза больше пациентов на душу населения, чем в развитых странах Европы.
Член правления Латвийской ассоциации молодых врачей, невролог Янис Ветра считает, что причина этого - недостаточное финансирование сферы здравоохранения.
"Я ежедневно работаю с больными с острыми заболеваниями, состояние которых настолько ухудшилось, что их увозят в больницу на скорой помощи. И там у этих больных мы видим последствия, которые привели их к такому состоянию. Это запущенные заболевания, несвоевременно проведенные обследования, выписанные лекарства, которые они не смогли себе позволить", - говорит Ветра.
Вчера он принимал участие в акции протеста медиков у Сейма. Лозунги на плакатах за последние годы не меняются, как и ситуация в здравоохранении.
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