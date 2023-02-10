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Макрон отказался поставлять Украине истребители
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает поставки истребителей Киеву, но пока у Украины другие приоритеты, передаетBFMTV.
"Это не соответствует сегодняшним потребностям ВСУ", -уточнил он.
Французский лидер вновь заявил, что "абсолютно ничего не исключает", но истребители ни при каких обстоятельствах невозможно передать Украине в ближайшие недели.
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