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Макрон отказался поставлять Украине истребители

Макрон отказался поставлять Украине истребители

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает поставки истребителей Киеву, но пока у Украины другие приоритеты, передаетBFMTV.

"Это не соответствует сегодняшним потребностям ВСУ", -уточнил он.

Французский лидер вновь заявил, что "абсолютно ничего не исключает", но истребители ни при каких обстоятельствах невозможно передать Украине в ближайшие недели.

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