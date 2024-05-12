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Макрон отправил спецназ убирать лагеря бездомных на берегу Сены перед Олимпиадой в Париже

Макрон отправил спецназ убирать лагеря бездомных на берегу Сены перед Олимпиадой в Париже

Макрон отправил спецназ убирать лагеря бездомных на берегу Сены перед Олимпиадой в Париже, пишет Daily Mail.

Как рассказал один из мигрантов, они все сейчас живут в страхе, потому что "власти не хотят, чтобы они были здесь".

Основная цель - вывезти все палатки и спальные мешки из Парижа до прибытия иностранных делегаций. Тех, кого выгнали из лагеря у мэрии, увезли за 400 км от города.

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