Макрон отправил спецназ убирать лагеря бездомных на берегу Сены перед Олимпиадой в Париже, пишет Daily Mail.



Как рассказал один из мигрантов, они все сейчас живут в страхе, потому что "власти не хотят, чтобы они были здесь".



Основная цель - вывезти все палатки и спальные мешки из Парижа до прибытия иностранных делегаций. Тех, кого выгнали из лагеря у мэрии, увезли за 400 км от города.