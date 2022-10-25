Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину для преодоления кризиса на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, чтобы приблизить урегулирование украинского кризиса. Об этом пишет журнал Le Point.

Как отмечает издание, в понедельник "в ходе 55-минутной аудиенции Макрон попросил понтифика позвонить президенту Путину, патриарху Кириллу, а также президенту США Джо Байдену". По данным журнала, Макрон призвал Франциска "содействовать установлению мира на Украине".