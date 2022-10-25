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Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину для преодоления кризиса на Украине

Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину для преодоления кризиса на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, чтобы приблизить урегулирование украинского кризиса. Об этом пишет журнал Le Point.

Как отмечает издание, в понедельник "в ходе 55-минутной аудиенции Макрон попросил понтифика позвонить президенту Путину, патриарху Кириллу, а также президенту США Джо Байдену". По данным журнала, Макрон призвал Франциска "содействовать установлению мира на Украине".

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