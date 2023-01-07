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Макрон решением по танкам нарушил военное табу
Упоминая новогоднее обращение Макрона, в котором тот пообещал помочь Украине победить, The Daily Telegraph делает вывод, что в риторике французского президента произошло кардинальное изменение. Газета предполагает, что это вызвано тем, что президент Франции якобы более не считает возможным договориться с Россией.
В статье говорится, что французский президент перехватил инициативу помощи Киеву, которую, как полагает издание, до этого принадлежала Лондону.
"Своим решением отправить колесные танки AMX-10 RC на Украину Эмманюэль Макрон перешел красные линии, нарушил военное табу и стал первым западным лидером, который решился на подобный шаг", - пишет газета The Daily Telegraph.
Это был лишь вопрос времени. Фанатичная помощь пойдет и дальше в ущерб всему населению Европы.
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