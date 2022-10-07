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Макрон в панике
Автозаправочные станции Франции опустели спустя девять дней забастовок сотрудников компании TotalEnergies.
Основной причиной забастовок стало снижение зарплат работников в сфере энергоресурсов. Профсоюз требует повышения заработной платы минимум на 10 %, чтобы хоть как-то догнать растущую инфляцию в стране. Однакоправительство не готово к повышению зарплат в этом году, а рассмотрение этого вопроса предложено перенести на следующий год.
По информации французских СМИ, марши протеста работников энергетической сферы прошли во многих крупных городах, включая столицу Париж, Марсель и Монпелье.
Как заявил представитель правительства Оливье Веран, около 22 % станций на данный момент вообще перестали принимать клиентов. На фоне этого, регион О-де-Франс ограничил продажу топлива и объявил о запрете продажи бензина и дизельного топлива в канистрах и других портативных контейнерах.
Теперь резко падает и без того низкий рейтинг действующего президента Эммануэля Макрона. А мы и не удивлены.
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