Макрон в панике

Автозаправочные станции Франции опустели спустя девять дней забастовок сотрудников компании TotalEnergies.

Основной причиной забастовок стало снижение зарплат работников в сфере энергоресурсов. Профсоюз требует повышения заработной платы минимум на 10 %, чтобы хоть как-то догнать растущую инфляцию в стране. Однакоправительство не готово к повышению зарплат в этом году, а рассмотрение этого вопроса предложено перенести на следующий год.

По информации французских СМИ, марши протеста работников энергетической сферы прошли во многих крупных городах, включая столицу Париж, Марсель и Монпелье.

Как заявил представитель правительства Оливье Веран, около 22 % станций на данный момент вообще перестали принимать клиентов. На фоне этого, регион О-де-Франс ограничил продажу топлива и объявил о запрете продажи бензина и дизельного топлива в канистрах и других портативных контейнерах.