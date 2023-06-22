3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Маск вызвал Цукерберга на бой - тот согласился, пишет The Verge
Всё началось с новости о том, что Meta (экстремистская организация, запрещена в России) создаст приложение - конкурента Twitterпод названием Threads.
Илон Маск написал, что Земля может оказаться "под каблуком" Цукерберга, и в разговоре с одним из пользователей сети заявил, что "готов к бою в клетке".
В ответ глава Meta попросил прислать ему адрес. Владелец Twitter предложил октагон в Лас-Вегасе и добавил, что его коронный боевой приём называется "морж": Маск лежит на противнике и ничего не делает.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей