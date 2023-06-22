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Маск вызвал Цукерберга на бой - тот согласился, пишет The Verge

Маск вызвал Цукерберга на бой - тот согласился, пишет The Verge

Всё началось с новости о том, что Meta (экстремистская организация, запрещена в России) создаст приложение - конкурента Twitterпод названием Threads.

Илон Маск написал, что Земля может оказаться "под каблуком" Цукерберга, и в разговоре с одним из пользователей сети заявил, что "готов к бою в клетке".

В ответ глава Meta попросил прислать ему адрес. Владелец Twitter предложил октагон в Лас-Вегасе и добавил, что его коронный боевой приём называется "морж": Маск лежит на противнике и ничего не делает.

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