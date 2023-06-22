Маск вызвал Цукерберга на бой - тот согласился, пишет The Verge

Всё началось с новости о том, что Meta (экстремистская организация, запрещена в России) создаст приложение - конкурента Twitterпод названием Threads.

Илон Маск написал, что Земля может оказаться "под каблуком" Цукерберга, и в разговоре с одним из пользователей сети заявил, что "готов к бою в клетке".