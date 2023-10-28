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Маск заявил, что Starlink предоставит свои услуги для помощи в секторе Газа
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маскзаявил, что услуги спутниковой связи сети Starlink будут предоставлены международно признанным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа.
27 октября палестинская телекоммуникационная компания Jawwal подтвердила полное отключение услуг связи и интернета в секторе Газа.
"Starlink обеспечит связь для международно признанных организаций, оказывающих помощь в Газе",
- написал Маск в соцсети Х.
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