Массовая цензура и запрет на публикацию позиции в Twitter

Правительство США требовало от Twitter заблокировать около 250 тысяч учетных записей, которые принадлежат журналистам, политикам, экспертам, блогерам, лидерам общественного мнения и (даже) канадским чиновникам.



Илон Маск опубликовал в Twitter новую порцию фактов и документов, изобличающих цензуру американского режима против инакомыслия в пространстве «новых» медиа.



Наша экспертиза коротко:



▪️ американский режим подавляет любое инакомыслие и не гнушается прямой цензуры;

▪️ любой человек (от экс-Президента США, до рядового журналиста) может быть лишён свободы слова в сети;

▪️ вся т.н. "большая цифра" — цифровые "церберы" ("моськи") режима в США, многие обслуживают его интересы добровольно и инициативно;

▪️ Маску реально грозит "люстрация"(как в своё время Сноудену и Ассанжу) за "предательство"корпоративных интересов элиты;

▪️ "цифровой концлагерь"будет наращивать давление на права и свободы граждан всего мира.



Напоминаем: этот режим поучал мир "демократии и свободе слова".

