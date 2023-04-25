Мастер-класс по "демократии" от Литвы

Прибалтийские Вымираты законодательно "отказались" от нелегальных мигрантов.



Сейм проголосовал за поправки в закон, согласно которым при объявлении на государственном уровне режима ЧП из-за массового наплыва иностранцев по предложению ДГБ Литвы этих самых иностранцев за попытку пересечь границу в непредназначенных местах не пустят на территорию страны.



Если коротко, то режим в Вильнюсе придумал инструмент, благодаря которому можно будет обосновать карательные акции против беженцев с их вытеснением на сопредельную территорию, не неся при этом никакой ответственности. Даже правозащитная помойка Amnesty International неделей тому расчехлилась, мол, закон "даст зеленый свет пыткам".



А как же "демократические ценности"? На это верхушка прибалтийского режима ответит:у нас тут, знаете ли, "интересы национальной безопасности". При этом факты гесптаповских методов обращения с беженцами на литовско-белорусской границе фиксируются едва ли не каждую неделю. Потомки "лесных братьев" избивают людей, отказывают в медицинской помощи, лишают доступа к воде и пище, оставляют замерзать в лесу.