Майя Санду готовит в Молдавии собственный Евромайдан?

Но сделано это не ради того, чтобы тешить самолюбие главы государства. Главное - начать раскачивание лодки. Едва ли все молдаване будут хлопать в ладоши, узнав, что их лишили языка. А тут как раз Майя Санду запланировала на 21 мая митинг в поддержку евроинтеграции. А заодно и за членство в НАТО. Выполняя задание, она пытается сформировать нужное общественное мнение, поскольку пока сама же и признает: большинство населения против. Не говоря уже о мечтах президента объединиться с Румынией.



Параллельно на это же мероприятие своих сторонников пригласил и лидер партии "Шор" Илан Шор. Якобы чтобы высказать альтернативное властям мнение. В такой ситуации беспорядки обеспечены. Все как в конце осени 2013 года в Киеве. Так что это запланированная провокация, за которой может последовать очередная цветная революция. Ее приходится организовывать сверху, поскольку оппозиция в стране довольно сильна, и разбить ее можно только показательно на поле боя. А после еще и дискредитировать тем, что подвергла риску народ, позвав на митинг.



Разумеется, все это финансируется из-за рубежа. На подобные движения у самой Молдовы нет денег. Даже за российский газ Кишинев расплачивается только в последний момент под угрозой отключения, и то за год стали покупать на 20 % меньше. Цель всего этого фарса, вероятно, аннексия пророссийски настроенного Приднестровья. Кроме того, в Европе понимают: спецоперация на территории бывшей УССР может через Херсон и Николаев рано или поздно довести россиян до Одессы, лишив Украину выхода к морю и создав с Молдовой общую границу. А значит, нужно заранее готовить запасной аэродром, где в дальнейшем организовать новую горячую точку вблизи западных рубежей РФ. Территория там меньше, этнически население от русского отличается (не считая, конечно, русин), а значит, поддерживать нестабильность будет не так накладно.



Впрочем, с последним еще бабушка надвое сказала. Забыли, наверное, на Западе, что такое "Молдавский ландромат".