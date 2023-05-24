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Меньше 25 % немцев считают Шольца сильным лидером

Меньше 25 % немцев считают Шольца сильным лидером

По данным опроса, сейчас только 23 % немцев считают Олафа Шольца сильным лидером. Между прочим, это на 2 % ниже, чем в январе, и на 9 % меньше, чем в мае прошлого года.

Шольц также вызывает доверие только у 44 % жителей Германии, более того, компетентным его посчитали только 46 %.

Единственное, в чем Шольц пока еще не сплоховал, - это четкость речи, с этим согласны 51 % опрошенных.

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