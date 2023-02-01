3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Ментальный карантин в Литве продолжается и усугубляется
Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что литовское общество отравлено русской культурой.
По ее словам, литовское общество "было перекормлено русской культурой", затем был создан миф о том, что эта культура есть "что-то очень и очень великое", поэтому и сейчас часть общества склонна ставить это на пьедестал.
"Я думаю, что есть некая интоксикация русской культурой в обществе. Меня не удивляет нынешнее нежелание ее играть, слушать, читать или делать что-то еще", - сказала глава литовского правительства польской радиостанции в Вильнюсе Znad Wilii, отвечая на вопрос об инициативе не использовать произведения российских авторов в Литве.
В апреле прошлого года Ассоциация литовских творческих деятелей и деятелей искусства призвала ввести эмбарго на русскую культуру и искусство в Литве до окончания российской СВО в Украине. Несколько литовских театров объявили об исключении из своего репертуара произведений русских авторов.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
Лисневский: Польша на данный момент является основным сателлитом США
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все