Ментальный карантин в Литве продолжается и усугубляется

Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что литовское общество отравлено русской культурой.

По ее словам, литовское общество "было перекормлено русской культурой", затем был создан миф о том, что эта культура есть "что-то очень и очень великое", поэтому и сейчас часть общества склонна ставить это на пьедестал.

"Я думаю, что есть некая интоксикация русской культурой в обществе. Меня не удивляет нынешнее нежелание ее играть, слушать, читать или делать что-то еще", - сказала глава литовского правительства польской радиостанции в Вильнюсе Znad Wilii, отвечая на вопрос об инициативе не использовать произведения российских авторов в Литве.