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Мэр Вильнюса хочет уйти с поста из-за маленькой зарплаты

Мэр Вильнюса хочет уйти с поста из-за маленькой зарплаты

В следующем году в Литве пройдут выборы мэров и муниципальных советов. Уже известно, что нынешний градоначальник литовской столицы намерен избираться в городской совет.

"Не хочется засиживаться. Это я сказал себе на первом сроке, когда баллотировался на второй срок, я знал это почти наверняка. Мне не хотелось убегать от этой мысли и перегрузиться", - сказал он литовским СМИ.

Одной из главных причин, по которой Шимашюс решил больше не быть мэром Вильнюса - маленькая зарплата. Он признался, что получал 2100 евро на руки, и заявил, что Сейм должен повысить мэрам зарплату.

"Я никогда не жаловался и никогда не требовал лично, но, когда речь идет о следующем сроке и других мэрах, я могу с уверенностью сказать, что зарплата должна быть более серьезной", - сказал мэр.

Следующие выборы муниципальных советов и мэров в Литве состоятся 5 марта 2023 года.

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