Меркель хотела дружить с Россией?

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что собиралась провести переговоры с Владимиром Путиным до его вторжения в Украину, но так и не смогла повлиять на российского президента, поскольку вскоре должна была покинуть свой пост.

"Летом 2021 года после встречи президентов Байдена и Путина я совместно с Эммануэлем Макроном еще раз хотела установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным в Совете ЕС.