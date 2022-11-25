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Меркель хотела дружить с Россией?

Меркель хотела дружить с Россией?

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что собиралась провести переговоры с Владимиром Путиным до его вторжения в Украину, но так и не смогла повлиять на российского президента, поскольку вскоре должна была покинуть свой пост.

"Летом 2021 года после встречи президентов Байдена и Путина я совместно с Эммануэлем Макроном еще раз хотела установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным в Совете ЕС.

Кое-ктовозражал, а у меня уже не было сил продвинуть это. Ведь все знали: "осенью она уже уйдет".

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