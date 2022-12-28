Меркель не знает, как завершить конфликт на Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель исключила возможность своего участия в урегулирования конфликта в Украине.

В ответ на соответствующий вопрос итальянского еженедельника Sette она заявила, что такой "вопрос не ставится". Политик также призналась, что точно не знает, как может закончиться конфликт в Украине.

"Однажды он закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров", - выразила уверенность бывший канцлер.