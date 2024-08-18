6 августа активисты пробрались на виллу аргентинского футболиста Лионеля Месси, облили ее красной и черной красками и сфотографировались с плакатом, на котором написано: "Помогите планете - ешьте богатых". Президент Аргентины Хавьер Милей раскритиковал их действия, назвав поступок трусостью и бредом.

Футболист потребовал €50 тысяч. Участники акции не согласны с суммой компенсации, считая ее завышенной, ведь "краску на водной основе можно смыть из шланга". Также они обвиняют аргентинского футболиста в незаконной постройке. Месси приобрел виллу в 2022 году за €11 млн.