МИД Венгрии не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций

Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций в отношении РФ. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Наша позиция предельно ясна. Мы не видим никаких рациональных причин гнаться за новым пакетом санкций, особенно если речь идет об энергетике. Для нас это четкая красная линия. Мы не хотим заставлять венгерский народ платить за войну, к которой он никак не причастен", - сказал он.