Мигранты массово спят на улицах Бельгии. Помещения находятся только для украинцев

Беженцы из Африки и Ближнего Востока вынуждены спать на улицах Брюсселя из-за того, что центры приема мигрантов заняты украинцами, пишет агентство "Анадолу".

По данным издания, кризис продолжается в городе "уже более года". На данный момент на улицах ночует 21 ребенок. До 200 человек, в основном из Афганистана и Бурунди, спят перед зданием для украинских мигрантов в районе Шаербеек.

"Люди проводят ночь на улице в пронизывающем холоде", - констатирует директор НКО "Координационные инициативы для беженцев и иностранцев" (CIRE) Сотиета Нго.

Агентство подчеркивает, что власти Бельгии быстро рассматривают заявления украинцев, давая права на жилье и работу, в то время как большинство мигрантов вынуждены ждать.

По мнению главы CIRE, такое отношение к большинству мигрантов вызвано "нежеланием" привлекать еще большее их число в Бельгию благоприятными условиями.