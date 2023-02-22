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Демократия по-французски: мигранты все равны, но украинские равнее
Мигранты из Азии и Африки пожаловались агентству Anadolou на неравноправие по сравнению с украинцами со стороны французских властей.
"Когда мы подвергаем свою жизнь опасности, чтобы добиться лучшей жизни, правительство предлагает всю необходимую помощь украинцам", - рассказал Anadolou один из беженцев.
В частности, как отмечает агентство, ситуация представляется "сложной и бесчеловечной" в Кале, где большинство мигрантов находятся на улице "днем и ночью", а украинцы живут в домах благодаря поддержке государства.
Украинские мигранты получили виды на жительство от французских властей в рамках особой директивы, которая не была активирована во время массовой миграции из Сирии в 2015 году.
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