Демократия по-французски: мигранты все равны, но украинские равнее

Мигранты из Азии и Африки пожаловались агентству Anadolou на неравноправие по сравнению с украинцами со стороны французских властей.

"Когда мы подвергаем свою жизнь опасности, чтобы добиться лучшей жизни, правительство предлагает всю необходимую помощь украинцам", - рассказал Anadolou один из беженцев.

В частности, как отмечает агентство, ситуация представляется "сложной и бесчеловечной" в Кале, где большинство мигрантов находятся на улице "днем и ночью", а украинцы живут в домах благодаря поддержке государства.