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Миллионеры больше не стремятся уехать в США

Миллионеры больше не стремятся уехать в США

Штаты потеряли статус одного из самых привлекательных направлений на состоятельных людей. Приток миллионеров в 2022 году снизился на 80 %. При этом, по данным исследования New World Wealth, отток богатеев из США растет.

В далеком 2014-м страна была лидером по числу приезжающих богатых людей, сейчас 6-е место после ОАЭ, Австралии, Сингапура, Канады и Швейцарии.

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