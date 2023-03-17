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Минздрав США пообещал сделать смену пола детей в США "нормой"
Помощник министра здравоохранения США, а также первый трансгендер на высшей правительственной должности, Рейчел Левин пообещало,что смена пола детей станет нормой в стране.
На выступлении в Детском медицинском центре Коннектикута в Хартфорде Левин объявила, что идея об обеспечении смены пола несовершеннолетним пользуется "высочайшей поддержкой" администрации США.
"Я выбираю быть позитивным и оптимистичным. И я думаю, что ситуация в этом вопросе продвинется вперед", - сказала Левин.
При этом чиновник признало, что идея смены пола для несовершеннолетних "политически невыгодна", и может быть рассмотрена лишь после выборов в 2024 году.
С такими светлыми идеями Левин может не дождаться этих выборов на своем посту.
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