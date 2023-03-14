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Молдаване требуют от властей оплатить ЖКУ

Молдаване требуют от властей оплатить ЖКУ

Люди заблокировали улицы Кишинева. Жители Унген также вышли на протест с плакатами "Майя Санду слышит граждан Молдовы?".

Демонстранты выстроились вдоль дороги с плакатами:
"Счета вогнали нас в долги!",
"Долой режим Санду!",
"Долой диктатуру!",
"Санду, оплати наши счета".

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