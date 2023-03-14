Молдаване требуют от властей оплатить ЖКУ

Люди заблокировали улицы Кишинева. Жители Унген также вышли на протест с плакатами "Майя Санду слышит граждан Молдовы?".



Демонстранты выстроились вдоль дороги с плакатами:

"Счета вогнали нас в долги!",

"Долой режим Санду!",

"Долой диктатуру!",

"Санду, оплати наши счета".

