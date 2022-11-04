Молдова крадет газ у Приднестровья и продает его другим странам, утверждает @novostipmrcom.



В сентябре власти Молдовы заявили об экономии около 30 млн кубов газа. На самом деле эта "экономия" - результат сокращения поставок газа в северные районы Приднестровья, заявляет канал.



"По северной ветке, через Ананьев, идет почти миллион кубометров газа в день. Из этого объема затем реверсом должны снабжаться северные районы Приднестровья - Рыбницкий и Каменский.



По данным, Молдова утаивает часть российского газа с целью последующей его перепродажи на других рынках. Это примерно140 миллионов кубометров голубого топлива. А с 1 ноября из-за несанкционированного отбора газа у Приднестровья эти объемы только выросли. Часть фактически украденного газа размещена в хранилищах на территории Украины, а также в газопроводе Унгены-Яссы-Кишинев.



Украденный у Приднестровья газ Молдова отправляет на экспорт по рыночным ценам, несмотря на то, что молдо-российский газовый контракт прямо запрещает реэкспорт третьим странам", - пишет канал агентства "Новости Приднестровья".

