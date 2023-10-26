Молдова ВЫДАЕТ УКРАИНЦЕВ

Пока Европа жует сопли, думая, по какому такому закону можно начать передавать Украине скрывающихся на ее территории призывников, в Молдове уже это делают. В качестве жеста доброй воли. Страна выдала Украине 35 граждан, незаконно пересекших границу.



Счастливчики:вернулись бесплатно. По внесенному в Раду законопроекту, возвращающиеся из-за бугра уклонисты должны заплатить 25 тысяч гривен за каждый месяц увиливания от мобилизации.