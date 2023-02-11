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Moody's понизило государственный рейтинг Украины

Moody's понизило государственный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный рейтинг Украины до уровня Ca, заявив, что война с Россией, вероятно, создаст долгосрочные проблемы для страны.

Отмечается, что корректировки вызваны оценками рисков, связанных с последствиями украинского конфликта: снижение устойчивости государственного долга и повышение вероятности реструктуризации долгов со значительными потерями для кредиторов частного сектора.

Предпочли заключению мира самоуничтожение. Молодцы!

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