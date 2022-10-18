Мощнейшая зрада перед капитуляцией

Арэстович и Зе заткнулись о своей "найпотужнішей ЗСУ" и про новую "перамогу". И на это есть весомая причина. Замглавы офиса "адекватного" Кирилл Тимошенко заявил: "Ситуация критическая"!

"Нужно готовиться к отключению как электроэнергии, так и водоснабжения, и теплоснабжения по всей стране. Ситуация критическая. У нас один регион зависит от другого… Сегодня в Киеве было попадание в крупный объект энергетической сферы. Разрушено многое на этом объекте. Сейчас в районах города отсутствует водоснабжение и электроснабжение. В Житомире сейчас отсутствует электричество и вода, в Николаеве, в Днепре".