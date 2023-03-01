Мужчина победил женщину в женском забеге

Трансгендерная бегунья Тиффани Ньюэлл заняла первое место на чемпионате Канады среди мастеров в помещении в минувшие выходные.

Ньюэлл финишировал со временем 5:07.62. Его соперница пришла к финишу со временем 6:19.36 - это больше, чем на минуту.

Также недавно был ратифицирован предыдущий рекорд Ньюэлл в женском забеге на 5000 метров.