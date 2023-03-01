3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Мужчина победил женщину в женском забеге
Трансгендерная бегунья Тиффани Ньюэлл заняла первое место на чемпионате Канады среди мастеров в помещении в минувшие выходные.
Ньюэлл финишировал со временем 5:07.62. Его соперница пришла к финишу со временем 6:19.36 - это больше, чем на минуту.
Также недавно был ратифицирован предыдущий рекорд Ньюэлл в женском забеге на 5000 метров.
За равенство боролись - на равенство и напоролись.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все