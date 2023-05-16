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МВД Британии просит мигрантов уважать британские ценности
Глава МВД Британии Сюэлла Браверман предупредила, что бесконтрольное стремление страны к мультикультурализму "закончится слезами".
"Необдуманное стремление к мультикультурализму как самоцели в сочетании с политикой идентичностей - это рецепт общей катастрофы", - добавила министр.
В своей речи на конференции в Лондоне Браверман также призвала иммигрантов уважать ценности страны, в которой они оказались.
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