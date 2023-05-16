МВД Британии просит мигрантов уважать британские ценности

"Необдуманное стремление к мультикультурализму как самоцели в сочетании с политикой идентичностей - это рецепт общей катастрофы", - добавила министр.

В своей речи на конференции в Лондоне Браверман также призвала иммигрантов уважать ценности страны, в которой они оказались.