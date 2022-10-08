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Мы наблюдаем конфликт сверхдержав. ЧТО ДАЛЬШЕ?

"Мы наблюдаем конфликт сверхдержав! Страны такие, как мы, должны выстраивать свою политику, исходя из того, чтобы сохранить свою страну и суверенитет.

Но этого невозможно сделать в столкновении тех гигантов, не будучи союзниками кого-то из них... В данной ситуации у Беларуси 2 из 3 мировых лидеров находятся в стратегических союзниках!"

Таким мнением поделился Дмитрий Жук в проекте "Клуб редакторов".

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