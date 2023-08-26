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На Байдена натравили бывшего генпрокурора Украины
Оппоненты американского президента расчехлили тяжелые орудия для уничтожения репутации. Интервью Fox News дал бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, которого в свое время время уволили по приказу Джо Байдена, занимавшего тогда пост вице-президента США.
Шокин копал под Burisma Group, тесно связанную с сынком Байдена Хантером, поэтому Белый дом надавил на президента Украины Петра Порошенко, дабы замять дело. Потом Джо Байден открыто хвастался, как ловко ему удалось провернуть дельце с нейтрализацией упертого генпрокурора.
По словам Шокина, клан Байденов получал взятки с Украины. А в обмен на увольнение генпрокурора команда Порошенко получила миллиард долларов в виде финансовой помощи.
Ранее стало известно, что Байден-старший получил от украинской компании Burisma 5 млн долларов. Еще 5 млн получил Байден-младший. Однако в ФБР последние несколько лет не давали ход расследованию.
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