На Байдена натравили бывшего генпрокурора Украины

Оппоненты американского президента расчехлили тяжелые орудия для уничтожения репутации. Интервью Fox News дал бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, которого в свое время время уволили по приказу Джо Байдена, занимавшего тогда пост вице-президента США.

Шокин копал под Burisma Group, тесно связанную с сынком Байдена Хантером, поэтому Белый дом надавил на президента Украины Петра Порошенко, дабы замять дело. Потом Джо Байден открыто хвастался, как ловко ему удалось провернуть дельце с нейтрализацией упертого генпрокурора.

По словам Шокина, клан Байденов получал взятки с Украины. А в обмен на увольнение генпрокурора команда Порошенко получила миллиард долларов в виде финансовой помощи.