ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

На Байдена натравили бывшего генпрокурора Украины

На Байдена натравили бывшего генпрокурора Украины

Оппоненты американского президента расчехлили тяжелые орудия для уничтожения репутации. Интервью Fox News дал бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, которого в свое время время уволили по приказу Джо Байдена, занимавшего тогда пост вице-президента США.

Шокин копал под Burisma Group, тесно связанную с сынком Байдена Хантером, поэтому Белый дом надавил на президента Украины Петра Порошенко, дабы замять дело. Потом Джо Байден открыто хвастался, как ловко ему удалось провернуть дельце с нейтрализацией упертого генпрокурора.

По словам Шокина, клан Байденов получал взятки с Украины. А в обмен на увольнение генпрокурора команда Порошенко получила миллиард долларов в виде финансовой помощи.

Ранее стало известно, что Байден-старший получил от украинской компании Burisma 5 млн долларов. Еще 5 млн получил Байден-младший. Однако в ФБР последние несколько лет не давали ход расследованию.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все