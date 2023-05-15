На британском военном корабле перерезали 60 электрических кабелей

Строящийся военный корабль королевского флота HMS Glasgow повредили неизвестные. На судне перерезано 60 электрических кабелей - таким образом, строительство и монтаж электропроводки как минимум затянутся и усложнятся.



По одной из версий, кабели перерезаны из-за того, что подрядчик британского МО не выплатил зарплату работникам. Официальные причины повреждения пока что не названы.



Однако независимо от результатов следствия у британской стороны есть железобетонная версия, которая утверждает, что незадолго до инцидента на корабле были замечены двое рабочих по фамилии Petroff & Bashiroff.