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На британском военном корабле перерезали 60 электрических кабелей
Строящийся военный корабль королевского флота HMS Glasgow повредили неизвестные. На судне перерезано 60 электрических кабелей - таким образом, строительство и монтаж электропроводки как минимум затянутся и усложнятся.
По одной из версий, кабели перерезаны из-за того, что подрядчик британского МО не выплатил зарплату работникам. Официальные причины повреждения пока что не названы.
Однако независимо от результатов следствия у британской стороны есть железобетонная версия, которая утверждает, что незадолго до инцидента на корабле были замечены двое рабочих по фамилии Petroff & Bashiroff.
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