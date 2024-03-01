ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

На Украине испугались, что Россия прорвет оборону ВСУ уже к лету

На Украине испугались, что Россия прорвет оборону ВСУ уже к лету

Украинские власти обеспокоены, что Россия прорвет оборону ВСУ уже к лету, сообщает Bloomberg. В Киеве боятся, что в условиях отсутствия западной помощи наступление Москвы наберет темп. Украинцы все мрачнее оценивают ситуацию на поле боя.

Издание отмечает, что пессимизм растет не только на Украине, но и среди западных союзников. Падение Авдеевки и потеря нескольких близлежащих сел усилили их опасения относительно надежности обороны ВСУ.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все