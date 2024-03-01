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На Украине испугались, что Россия прорвет оборону ВСУ уже к лету
Украинские власти обеспокоены, что Россия прорвет оборону ВСУ уже к лету, сообщает Bloomberg. В Киеве боятся, что в условиях отсутствия западной помощи наступление Москвы наберет темп. Украинцы все мрачнее оценивают ситуацию на поле боя.
Издание отмечает, что пессимизм растет не только на Украине, но и среди западных союзников. Падение Авдеевки и потеря нескольких близлежащих сел усилили их опасения относительно надежности обороны ВСУ.
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