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В Украине хотят отменить празднования 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы

В Украине хотят отменить празднования 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы

В Верховную раду Украины внесен законопроект, которым предлагается "вместо 8 Марта установить новый государственный праздник и официальный выходной 25 февраля - День украинской женщины". Дата выбрана в честь дня рождения поэтессы Леси Украинки.

Выходным днем предлагается сделать 9 марта - день рождения поэта Тараса Шевченко.

Документ также предполагает отмену празднования Дня труда 1 мая и Дня Победы 9 мая, вместо этого предлагается отмечать только День памяти и примирения 8 мая.

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