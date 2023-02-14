В Украине хотят отменить празднования 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы

В Верховную раду Украины внесен законопроект, которым предлагается "вместо 8 Марта установить новый государственный праздник и официальный выходной 25 февраля - День украинской женщины". Дата выбрана в честь дня рождения поэтессы Леси Украинки.

Документ также предполагает отмену празднования Дня труда 1 мая и Дня Победы 9 мая, вместо этого предлагается отмечать только День памяти и примирения 8 мая.