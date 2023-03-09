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В Украине заблокировали сеть каналов, оповещающих о местах раздачи повесток
Находчивые диванные патриоты решили объединиться в одну большую сеть, собирающую данные от местных жителей об украинских военкоматских рейдах.
В итоге спецслужбы вычислили всех администраторов сети. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.
А вы тоже "в слезы" от названия "КIБЕРПIДРОЗДIЛ"?
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